Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında ayrılan parçaları 5 tırla 580 kilometre yol yaparak Kuşadası’na getirildi. Burada dev vinçle yapılan bir aylık montajın ardından uçak dev balonla yüzdürülerek batırılacak mevkiye getirildi ve sulara gömüldü. AIRBUS’ın batırılma öyküsü dünya basınında da yer aldı.