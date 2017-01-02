Uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında ayrılan parçaları 5 tırla 580 kilometre yol yaparak Kuşadası’na getirildi. Burada dev vinçle yapılan bir aylık montajın ardından uçak dev balonla yüzdürülerek batırılacak mevkiye getirildi ve sulara gömüldü. AIRBUS’ın batırılma öyküsü dünya basınında da yer aldı.
Aydın'da dev uçak böyle batırıldı
02.01.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen Haziran ayında batırılan AIRBUS A300 uçağının zorlu ve bir o kadar da keyifli yolculuğunu konu alan bir tanıtım videosu yayınlandı.
Etiketler : aydın,airbus,
434458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434458.aspx
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