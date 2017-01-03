Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bir tanesini karnımda ama yüzlercesini yüreğimde büyüttüm." Bu sözler 54 yaşındaki ev hanımı Ferda Okur'a ait. Bir çocuk annesi Okur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evlerinde kalan, kendi tabiriyle kuzucuklarına 22 yıldır gönüllü annelik yapıyor. Okur, her şeyiyle ilgilendiği yüzlerce çocuğun annesi, arkadaşı, ablası ve kardeşi oluyor. Henüz 2 yaşındayken anne ve babası ayrıldığı için 5 kız kardeşiyle Sevgi Evlerine verilen Beyza Acun (20) da Ferda annenin ilgilendiği çocuklardan birisi. Ferda Okur, beş yıl önce "Sarı Gelin" adı verilen bisikleti "evladım" dediği Beyza'ya hediye etti. Beyza'nın hayatı da bu bisikletle tamamen değişti. Bisikletiyle yeni bir hayata kavuştuğunu söyleyen Acun, "Yetiştirme yurdundaki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için pedalları daha hızlı çeviriyorum. Ben nasıl azimle pedal çeviriyorsam, annesi babası olmayan çocuklar da çevirsin istiyorum" dedi.

Görme engelliler için 'ses' oldular

İzmir'de, Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda 3 görme engelli arkadaşlarının, alanlarıyla ilgili sesli ders kitabı bulamaması üzerine çalışma başlattı. "Konuşan Ders Kitaplarım" adlı projeyi hayata geçiren öğrenciler, ders kitaplarını seslendirerek onların konulardan geri kalmamasını sağladı. Görme engelli Semih Akbulut "Projeyle eksiklik hissettiğim konuları tekrar tekrar dinleyebiliyorum. Sınav başarım arttı" dedi. Proje koordinatörü öğretmen Ufuk Yıldız da, "Konuşan kitapları daha fazla kişiye ulaştırmak istiyoruz. Desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Her sokağa sıcak bir yuva

Ankara'da strafor üretimi yapan bir fabrikanın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler için özel evler hazırladığını öğrenen Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu üyeleri, yetkililerle iletişime geçti. Fabrikadan 20 kedi evi edinen topluluk üyeleri, Eskişehir'de sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu park, bahçe, site, iş yerleri ve apartmanların uygun yerlerine yerleştirdi. Eskişehir Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu Kurucusu Hüseyin Özgören “2017 yılında 500 kedi evini kente getireceğiz. 500 kadar kedi evini hayvan severlerin de yönlendirmesiyle belirtilen noktalara monte etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.