Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Solfasol Mahallesi 1399/9 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Salih Y.’den (30) iki gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Salih Y.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Kendini evin tavanına asarak intihar eden Salih Y.’nin yakınları, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine geldi. Aile yakınları Salih Y.'nin bilinen hiçbir sorununun olmadığını belirtirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.