Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolunda bulunan Akçalı köyü mevkisinde, Van'a hasta taşıyan ambulans ile karşı taraftan gelen tır, yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada, ambulansta bulunan üç sağlık personeli ile hasta ve hasta yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve kazada yaralanan hastanın başka bir ambulansla Van'a gönderildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.