Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’dan tatil için geldiği İstanbul’da, terör saldırısında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Mesut Gürbüz’ün, cenazesi dün gece karayoluyla Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyüne getirildi. Gürbüz, için köy meydanındaki merkez camisinde tören düzenlendi. Gürbüz’ün annesi Narin Gürbüz, törende "Yavruma ben kıyamazdım kimler kıydı? Mesut’um sana. Mesut’um ben kıyamadım eller nasıl kıydı? Mesut’um kalk da ben yatayım yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Gürbüz’ün dayısı Remzi Ekici, "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir" dedi. Gürbüz’ün bazı yakınları da tabuta sarılarak ve öperek ağladı.

Gürbüz’ün cenazesi Gemerek İlçe Müftüsü İhsan Öz’ün öğle vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene Gürbüz’ün ailesi, yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gemerek Kaymamı Cuma Kılınç, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.