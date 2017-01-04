Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Biçer Sokak üzerinde karşılaşan Levent S. (26) ve Sezer D. (22), tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Levent S., otomobilinde bulunan otomatik tüfeği çıkartarak arkadaşı Sezer D.’ye altı el ateş etti. Sezer D., yaralı vaziyette vurulduğu yerden yaklaşık elli metre kaçarak yere yığıldı. Bu arada Sezer D.'nin öldüğünü zanneden Levent S., olay yerine geldiği 01 CYP 65 plakalı otomobiliyle kaçtı. Polis, olay yerinde inceleme başlatırken, vücudundan ve kafasından yaralanan Sezer D. olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, ilçe giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak kaçan otomobili ve zanlıyı aramaya başladı.

Olay yerinden kaçan otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Coşkunoğlu Sokak'ta suç aleti tüfekle birlikte terk edilmiş halde bulundu.

Yaralı Sezer D., Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, polisin ise her yerde kaçan zanlıyı aradığı öğrenildi.