Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesi Kabakum mevkiinde meydana geldi. 10 H 85 72 plakalı Kadir Gönül (32) yönetimindeki kamyon, ana yoldan kontrolsüz bir şekilde tali yola çıktı. Seyir halinde olan kamyon sürücüsü, aşırı hızla birlikte park halindeki önce bir kamyona, ardından otobüse ve hemen ardından da bir araca çaptı. Hızını alamayan kamyon, daha sonrada vatandaşların yemek yediği esnada bir lokantaya daldı.

MÜŞTERİLER CANINI ZOR KURTARDI

İçeride müşteriler ve mekan sahiplerinin bulunduğu esnada yaşanan olayda adeta facianın eşiğinden dönüldü. Ne olduğunu anlayamayan müşteri ve mekan sahipleri, olayla birlikte büyük bir şok yaşayarak canını zor kurtardı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, üç araca ve ardından lokantaya dalan kamyon şoförü ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Bu arada, şoförün ehliyetinin bulunmadığı ve daha önce de aynı şahsa ehliyetsiz olmasından dolayı 6 kez işlem yapıldığı belirtildi.