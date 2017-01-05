Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da doğalgaz tesisat ve altyapısına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Yetik, "Doğalgaz tesisat ve altyapısına ilişkin Ankara'da herhangi bir olumsuzluk öngörmüyoruz. Yaşanabilecek olası bir durumda ekiplerimiz, acil müdahale edecek şekilde hazır bulunmaktadırlar. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanan abonelerin dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Yetik, karbonmonoksitten kaynaklı baca gazı zehirlenme vakalarının yaşanmaması ve güvenli doğalgaz kullanımı için bacalı cihazların bulunduğu odada yatılmaması gerektiğini söyledi.



Lodoslu havalarda bacanın kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Yetik, şunları kaydetti:

"Kullanılan ürünlerin garanti şartlarını bozacak işlemlerden kaçınılmalı, bakım ve onarım gerektiğinde mutlaka yetkili servise başvurulmalı. Başkentgaz'ın onayı olmadan doğalgaz tesisatına müdahale edilmemesi gerekiyor. Müşterilerimiz, tesisat bakım ve onarımlarını sadece Başkentgaz'dan sertifikalı firmalara yaptırmalı. Ayrıca, cihaz türü ne olursa olsun, baca temizliği ve periyodik bakımın da yaptırılması gerekiyor. Bunlara ek olarak havalandırma menfezleri soğuk havalarda kapatılmamalı. Bacalı cihaz kullanılıyorsa, CE/TSE belgeli yetkili baca firmaları ve ilgili akredite kuruluşlardan güncel baca raporu almak önemli. Bilinçli kullanıldığında, doğalgazın en güvenli yakıt olduğu unutulmamalıdır."