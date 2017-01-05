Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan ve önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde olan Seben Gölü'nün yüzeyi, gece sıcaklığın eksi 22 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu. Jandarma ekipleri, vatandaşları, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları ve balık avı yapmamaları konusunda uyardı. Bu arada, kıyıya yaklaşık 100 metre uzakta bulunan cami de buz tutan göl içindeki görünümüyle ilginç manzara oluşturdu. Öte yandan, Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı.