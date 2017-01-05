Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi. Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Ege'de korkutan deprem
05.01.2017 - 17:38 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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435508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435508.aspx
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