Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alp Eren Kaya ANKARA

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kan stoklarının azaldığını duyurmasının ardından vatandaşlar, Kızılay Kan Alma Merkezlerine yoğun ilgi gösterdi. Soğuk ve dondurucu havaya rağmen kan bağışı yapmak isteyen her yaştan vatandaş, kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kan bağışına yoğun ilgiyi değerlendiren Doktor Uğur Kahraman “Vatandaşlarımız bu duyurulardan sonra katılımları çok büyük oranda oldu. Bu yoğunluğun her zaman olmasını diliyoruz” dedi. Kan verenlerden Rümeysa Resuloğulları mobil kan alma merkezlerinin artırılması talebinde bulundu. Resulolğulları “Her partinin ilçe binaları önüne bir araç konulursa insanlar bu soğukta bu kadar beklemez” diye konuştu. Bir diğer bağışçı Mustafa Kaya da “En azından bir cana faydalı olmak gibi bir misyon olduğu için kendimi daha huzurlu, vicdanen daha rahat hissediyorum. Manevi anlamda daha çok tatmin ediyor” ifadelerini kullandı. 35 senedir düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getiren 61 yaşındaki Zekeriya Özcü ise “Şimdiye kadar bu kadar kalabalık olduğunu hiç görmedim. Bu kalabalık çok güzel” şeklinde konuştu.

1 günde 13 bin ünite

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, her kış dönemi ve ramazan ayında kan stokunun azaldığını, 20 bin ünitenin altına düştüğü zaman da “kırmızı alarm” seviyesine geçtiklerini söyledi. İki gün önce kan bağışı çağrısı yaptığında, Kızılay’ın stoklarında 17 bin ünite kan bulunduğunu hatırlatan Kınık “Bağışçılarımız çok hızlı tepki gösterdi.148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek bağışını alarak bir rekor kırdık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan aldık. Kırmızı alarmı kaldırdık” dedi. Türkiye genelinde bin 300 hastaneye kan gönderdiklerini anlatan Kınık, *Özellikle ameliyatların yoğun olduğu salı, çarşamba ve perşembe günleri bu sayı 11 binlere çıkıyor. Bağışlar devam etmeli” diye konuştu.