Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD’tan yapılan açıklama şöyle; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürlüğünden Çanakkale AFAD'a gönderilen 06.01.2017 tarihli Hava Raporunda; İlimizde 06.01.2017 Cuma günü öğle saatlerinden sonra başlamak üzere 08.01.2017 Pazar gününe kadar devam edecek olan ve özellikle Kuzey ve Doğu İlçelerimizin (Çan, Biga, Yenice, Bayramiç ve Gelibolu) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı, 07.01.2017 Cumartesi günü ise hava sıcaklığının -5 dereceye kadar ineceği ve özellikle yüksek don olaylarının görüleceği belirtilmiştir. Bu nedenle Çanakkale AFAD; önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı (Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yoğun kar yağışları, önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don vb.) beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"