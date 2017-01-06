Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı sadırıya uğrayan O.D., sol bacağından yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.D., tedavi altına alındı.

Yine aynı saatlerde Hastane Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan E.İ.(40) ise sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.İ. tedavi altına alındı.

Her iki ayrı bıçakla yaralamaya olayına karışan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.