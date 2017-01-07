Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kelimenin tam anlamıyla Yalova'ya bir geldi, pir geldi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ulaşımın durma noktasına geldiği Yalova'da Yalova Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor. Yalova-Bursa bağlantısını sağlayan Süpürgelik mevkiinde ise yer yer etkili tip yaşanıyor. görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü yolda yolun buzlanmaması ve kapanmaması için yoğun çaba harcanıyor. Yalova Belediyesi ve Karayolları ekipleri 24 saat boyunca dönüşümlü olarak yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüreceklerini, şu ana kadar kapalı yol bulunmadığını vurguladılar.

Karın keyfini ise çocuklar sürüyor. Kendilerini karların arasına atan çocuklar doyasıya eğlenirken, kar tatili beklentisi içerisinde olduklarını dile getirmekten de uzak duramıyorlar. Bazı esnaflar ise kent merkezinde ki son yılların en yoğun kar yağışını fırsat bilerek iş yerlerinin önüne kardan adam yaparak karın keyfini sürüyorlar.