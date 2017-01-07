Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalılar Mahallesinde 4 ayrı suçtan aranan ve Kumcula Cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Yakalanan cezaevi firarisi O.P. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemlerinin ardından tekrar tutuklanarak Kumluca Cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi yakalandı
07.01.2017 - 12:38 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kumluca cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P. Finike ilçesinde yakalandı.
Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalılar Mahallesinde 4 ayrı suçtan aranan ve Kumcula Cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Etiketler : Antalya,
435925 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435925.aspx
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