Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalılar Mahallesinde 4 ayrı suçtan aranan ve Kumcula Cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Yakalanan cezaevi firarisi O.P. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemlerinin ardından tekrar tutuklanarak Kumluca Cezaevine gönderildi.