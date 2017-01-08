Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu

Megakenti etkisi altına alan kar fırtınası Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. E-5 ve TEM’de birçok araç kayarak yolları tıkarken, karda 52 trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar uzun süre yollarda mahsur kaldı. TEM Edirne istikametine giden araçlar ise, kontağı kapatmak zorunda kaldı. Trafikte araçlarını bırakmak zorunda kalan bazı sürücüler, günün aydınlanmasıyla araçlarını almak için arabalarını bıraktıkları noktalara geri geldi. Dün sabah saat 08.30 sıralarında TEM yolunda Bahçeşehir mevkiinde iki tır kaza yaptı. Ardından 7 tır da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edilerek yol trafiğe tekrar açıldı. İBB ekipleri, geceden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya hâlinde 7 bin personelle görev yaptı. İBB tarafından 7 adet mobil büfe de yollarda kalanlara kumanya dağıttı. Bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

610 TARİFELİ SEFER YAPILAMADI

Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İstanbul Boğazı gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı. THY’nin 610 tarifeli seferi de yapılamadı. Atatürk Havalimanında mahsur kalan yolcular, kendilerine verilen battaniyelere sarılarak banklarda uyudu.

TEPKİLER ARTINCA İKİNCİ HAK GELDİ

İstanbul’da kar yağışı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına girmek isteyenleri de vurdu. AÖL sınavı yoğun kar yağışına rağmen iptal edilmeyince sınava girenler duruma tepki gösterdi. Ulaşım zorluğu yaşayan pek çok öğrenci sınav saatine yetişemedi. Kentteki bazı bölgelere de soru kitapçıklarının ulaşmadığı iddia edildi. Sınava girebilenler ise, bu duruma tepki gösterdi. bunun üzerine Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), sınava gidemeyen kişilere ikinci bir hak tanınacağını açıkladı.

BURSA - İZMİR KARAYOLU KAPANDI

Bursa İzmir karayolundaki yoğun kar esareti dün gün boyu sürerken, kayan araçların kurtarılması çalışması tipi sebebiyle güçlükle yapıldı. Bazı noktalarda trafik açılırken, yolu kapatan diğer araçlar ekiplerin işini güçleştirdi. Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD insani yardım için seferber oldu. Trafik ve belediye ekipleri yollarda mahsur kalanları Karacabey’e döndürmeye çalıştı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahsur kalan vatandaşları Karacabey’de ağırlayacaklarını belirterek, “Can kaybı, mal kaybı yaşanmadan süreci götürmeye çalışıyoruz” dedi.