Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da termometrelerin -3 dereceyi gösterdiği bugünlerde, Yıldız Parkı'ndaki suni gölet buz tuttu. Buz tutan göletin üzerindeki hayvanlar, donma tehlikesi geçirirken parktaki çalışanların verdiği yiyeceklerle beslendi. Beyaz gelinliğe bürünen parkta kartpostallık görüntü ortaya çıktı. Dondurucu soğuklardan hayvanlar da nasibini aldı. Aniden düşen hava sıcaklığı nedeniyle tamamı buz tutan gölette çoğu ördek ve kuğudan oluşan hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı görüldü. Dondurucu soğuk nedeniyle bazı hayvanlar buz tutan göletin üzerinde yürürken, bazı hayvanların göletin donmayan kısmında hareket etmeye çalıştığı görüldü.