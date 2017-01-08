Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi Elmalı mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Aksu’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, odada uyuyan Engin Aksu (52) yanarak hayatını kaybetti. Diğer odalarda bulunanların ise kaçarak yangından kurtulduğu öğrenildi. Yangın sonrası küle dönen evde hayatını kaybeden Engin Aksu’nun cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.