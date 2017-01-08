Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde M.K., babası M.K. ve amcası F.K., husumetli oldukları Hüseyin Saat ile yolda yürürken karşılaştı. Hüseyin Saat, 3 şahıs ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce 3 şahıstan biri, yanında bulunan satırla Hüseyin Saat’e vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Saat ağır şekilde yaralanırken, 3 şahıs olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Saat’in olay yerinde öldüğünü belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, olayın faili şahısları kıskıvrak yakaladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.