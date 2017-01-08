Kapadokya'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından peribacaları eşsiz bir güzelliğe büründü. Kapadokya bölgesinde Uçhisar, Göreme ve Paşabağlarını karlar altında ziyaret eden turistler karlarla kaplı peribacalarını izlemenin keyfini yaşarken, anı kalıcılarştırmak için de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kapadokya’da yağan yoğun kar yağışının ardından bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar yağışının önümüzdeki çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Peribacaları beyaza büründü
08.01.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaz örtüye büründü.
Kapadokya'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından peribacaları eşsiz bir güzelliğe büründü. Kapadokya bölgesinde Uçhisar, Göreme ve Paşabağlarını karlar altında ziyaret eden turistler karlarla kaplı peribacalarını izlemenin keyfini yaşarken, anı kalıcılarştırmak için de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kapadokya’da yağan yoğun kar yağışının ardından bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar yağışının önümüzdeki çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Etiketler : peribacaları,Kapadokya,kar,
436153 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436153.aspx
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