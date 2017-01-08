Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Trabzon'dan geldiğini ve Almanya'ya gidecek uçağının iptal olduğunu söyleyen Hanife Azman, "Uçağımız dün Trabzon'dan geldi. İnişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan uçuş olabiliyorsa neden buradan yurt dışına uçuş yok anlamıyorum. 15.30'da yapılacak olan seferimizin iptal olduğunu öğrendik. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlaka bir çare bulmalıyız" dedi.

KUYRUKTA BEKLİYORLAR

4 saatten beri bilet satış kuyruğunda beklediğini belirten Regaip Bay ise şunları söyledi: "Uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalarda hep iptal yazıyor. Ben Almanya'da yaşıyorum. Çalıştığım firmayı arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim "dedi.

"GİTMEMİZ DE ÇOK ZOR"

Yolculardan Sebahattin Yıldırım ise, "Dün 12.40'da uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternete baktığımızda bir şey göremedik ve havalimanına geldik. Burada seferlerin iptal olduğunu gördük. Biletimizi yenilemek için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor" diye konuştu.