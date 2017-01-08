Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Vezir Sokak'taki tek katlı müstakil evinin çatısındaki karları temizlemek isteyen 38 yaşındaki Murat Aş, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan Murat Aş’a ilk müdahaleyi akrabalarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.
Kar temizlerken çatıdan düştü
08.01.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, karları temizlemek için çıktığı çatıdan düştü.
Etiketler : Bursa,inegöl,kar temizliği,
436172 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436172.aspx
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