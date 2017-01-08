Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Vezir Sokak'taki tek katlı müstakil evinin çatısındaki karları temizlemek isteyen 38 yaşındaki Murat Aş, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan Murat Aş’a ilk müdahaleyi akrabalarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.