Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Altınova Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir evin balkonunda çıktı. Dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu yangın eve ve apartmanın diğer dairelerine sıçramadan etmeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştıırılıyor.
Ayvalık’ta balkonda yangın çıktı
08.01.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayvalık’ta bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu.
Etiketler : Ayvalık,yangın,
436184 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436184.aspx
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