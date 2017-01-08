Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Altınova Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir evin balkonunda çıktı. Dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu yangın eve ve apartmanın diğer dairelerine sıçramadan etmeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştıırılıyor.