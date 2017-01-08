Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel müdürlüğü türkiye genelinde yarın kar yağışının etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Vatandaşların soğuk hava koşulları ve kar yağışına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunan yetkililer şu açıklamaya yer verdi; "Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Ankara'da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Ankara'da 9 Ocakta eğitim öğretime ara verilmedi. Ankara Valisi Ercan Topaca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ANKARA VALİSİ OKULLARIN TATİL OLMADIĞINI AÇIKLADI

Açıklamada; Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler.