Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dermatoloji Uzmanı Doktor Şenay Sarıtaş “Yaşlanma karşıtı ürünleri ne kadar geç kullanırsam o kadar iyi” sözünün yanlış bir inanış olduğunu belirtti. Ciltteki kırışıklıklar artıp, derinleştikten sonra uygulanan tedavilerin uzun ve masraflı olabileceğini ifade ediyor.

Yaşlanmanın cildimizde 20’li yaşlarda başladığının altını çizen Sarıtaş, kişinin annesine bakıp cildinin yaşlanma durumunu kısmen görebileceğini belirtti. 20’li yaşlardan sonra sık sık cilt sorunu yaşanabileceğini ifade eden Sarıtaş, şu tavsiyeleri dile getirdi:

¥ 25 yaşından itibaren cildimize dikkat etmemiz gerekiyor. İçerik ya da etkilerini bilmeden hiçbir ürün kullanılmamalı.

¥ Her cilt ve yaş için kullanılacak ürün farklıdır.

¥ Beslenmeden mimiklere kadar her şeyin cilt kırışıklığına etki ettiğini unutmayalım.

¥ Doğal gıdalar yemeli, fazla makyaj yapmamalıyız. Birçok ürün kimyasal içerir.

¥ Cilt tipini tespit etmeli, ona göre beslenmeliyiz. Yağlı cildi olanlar yağa daha çok dikkat etmeli.