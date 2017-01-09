Ebru Karatosun ANKARA
Bozdağ'ın imzaladığı "Olur" yazısı ile 3 Nisan'dan itibaren adli görüşme odaları faaliyete geçirilecek. Yazıda “Oluşturulan bu odalarla mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması, anılan kişilerin adli süreçte korunmasına, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak" ifadeleri yer aldı. Şu ana kadar 23 ilde bulunan 25 adliyede 31 teknik donanımlı oda açıldı.
Çocuk ve kadınlara ifade odası
09.01.2017 - 07:43 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 07:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınmasında adli görüşme odalarının faaliyete geçirilmesi için talimat verdi.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : Bekir Bozdağ,
436273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436273.aspx
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