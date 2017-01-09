Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bozdağ'ın imzaladığı "Olur" yazısı ile 3 Nisan'dan itibaren adli görüşme odaları faaliyete geçirilecek. Yazıda “Oluşturulan bu odalarla mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması, anılan kişilerin adli süreçte korunmasına, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak" ifadeleri yer aldı. Şu ana kadar 23 ilde bulunan 25 adliyede 31 teknik donanımlı oda açıldı.