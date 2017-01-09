Bisiklet tutkunları sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya geldiler. Daha önceki haftalardaki yoğunluk olmasa da bisiklet severler, Yahya Kaptan’dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çevirdiler. Kar altında yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, turu Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.
İzmit’te kar altında bisiklet turu
09.01.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmit Belediyesi’nin yaklaşık 8 yıl önce başlattığı bisiklet turu, yoğun kar yağışına rağmen devam etti.
Etiketler : izmit,kar,kar altında bisiklet turu,
436398 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436398.aspx
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