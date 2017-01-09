Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bisiklet tutkunları sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya geldiler. Daha önceki haftalardaki yoğunluk olmasa da bisiklet severler, Yahya Kaptan’dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çevirdiler. Kar altında yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, turu Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.