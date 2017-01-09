Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan kar, haftanın ilk iş günü işe gitmek için evlerinden çıkanlar zor anlar yaşattı. Üst geçitlerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'de sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Ana arterler açık olmasına rağmen ara sokaklar kar altındaydı. Ara yollardaki sürücüler ise araçlarını çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Yolda yürüyenler ise düşe kalka gitmek zorunda kaldı. Paşa Mahallesi ile Halide Edip Adıvar Mahallesi'ni birbirine bağlayan üst geçitten geçmek isteyenler buz tutan merdivenler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazıları trabzanları tutarak ilerlerken, bazıları da üst geçitten kayarak indi. Ataşehir ve Maltepe'de buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , çevredekiler yolda kalan sürücülere yardım etti.





ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ KAR ALTINDA DEVRİYEDE

İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken güvenlik tedbirleri de devam ediyor. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki ağır silahlı özel harekat ekipleri kar altında devriye gezdi.

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU

İstanbul'de etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına neden oldu. Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.





TRAMVAYDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kar yağışı, tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ekipler, tramvay raylarında çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

İBB: İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 122 CM'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:



- Çatalca-Subaşı: 122 cm,

- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,

- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,

- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,

- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,

- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,

- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.