Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini kaybetmişti. Kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini arttırarak tekrar başladı. Yoğun bir şekilde tekrar yağmaya başlayan kar TEM otoyolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Araçlar TEM otoyolunda yoğun kar yağışı altında ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü otoyolda sürücüler de hızını düşürmek zorunda kaldı. TEM otoyolunda yoğun yağışla bitlikte kar birikintileri oluştu.