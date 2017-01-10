Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Savaştepe, Manyas, Bandırma, Gönen, Susurluk, Balya, İvrindi, Dursunbey ve Kepsut'ta özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.