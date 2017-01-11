Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz gözlüklerini takarak sokağa çıkan ve denize dalıyormuş gibi kendini karların içine bırakan gencin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Olcay Türker isimli genç yağan karın çokluğuna dikkat çekmek için denize dalar gibi kara daldı. Sosyal medyaya yüklediği video ile büyük ilgi gören Olcay Türker, tişört ve şort ile çıktığı sokakta karların içinde üzerini çıkartarak kendini karların içine bırakıyor. Üşüdüğü her halinden belli olan Türker'in koşarak eve gidişi gülümseten görüntüler oluşturuyor. Sosyal medyada Olcay Türker'in videosu büyük ilgi gördü.