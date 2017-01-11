Deniz gözlüklerini takarak sokağa çıkan ve denize dalıyormuş gibi kendini karların içine bırakan gencin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Olcay Türker isimli genç yağan karın çokluğuna dikkat çekmek için denize dalar gibi kara daldı. Sosyal medyaya yüklediği video ile büyük ilgi gören Olcay Türker, tişört ve şort ile çıktığı sokakta karların içinde üzerini çıkartarak kendini karların içine bırakıyor. Üşüdüğü her halinden belli olan Türker'in koşarak eve gidişi gülümseten görüntüler oluşturuyor. Sosyal medyada Olcay Türker'in videosu büyük ilgi gördü.
Denize değil, kara daldı
11.01.2017 - 10:50 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç yağan karın çokluğuna dikkat çekmek için dalış yaptı.
Etiketler : KAR,balıkesir,kara daldı,
436974 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436974.aspx
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