Edirne’de Meriç Nehri’nin Saros Körfezi’ne döküldüğü ağız kısmı, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Edirne’de etkili olan dondurucu soğuklar ve aralıklarla yağan kar, kentte yaşam koşullarını da olumsuz etkiliyor. Enez ilçesi Saros Körfezi’nden Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri de, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle birlikte dondu.
Meriç Nehri dondu
11.01.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meriç Nehri’nin Saros Körfezi’ne döküldüğü ağız kısmı, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.
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