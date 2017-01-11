Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’de Meriç Nehri’nin Saros Körfezi’ne döküldüğü ağız kısmı, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Edirne’de etkili olan dondurucu soğuklar ve aralıklarla yağan kar, kentte yaşam koşullarını da olumsuz etkiliyor. Enez ilçesi Saros Körfezi’nden Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri de, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle birlikte dondu.