Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış kışlığını yapmalı diye bir söz var. Şükürler olsun bu sene yapıyor. Yerler takır takır buz, zemin kardan görünmüyor. Kar berekettir. Bu, daha iyi ekin, daha bol mahsul ve daha dolu barajlar demek oluyor.

Ama insan da insanlığını yapmalı, sokak hayvanlarına omuz silkip geçmemeli bu sıralar. “Amaaan onlar aç mı kalır, köpek bebek değil ya, kürkü var üşümez” dememeli asla. Onlar da acıkıyor, susuyor, titriyor, hasta oluyor ama dilleri yok ki anlatsınlar. Sineye çekiyor, ızdırapları ile baş başa kalıyorlar.

Konu ile alakalı olarak görüşlerini aldığımız Veteriner Hekim Enver Aykırı bakın neler diyor: Sokak hayvanlarının kışın daha fazla yemeye ihtiyaç duyuyor, ne kadar güçlü gıdalarla beslenirlerse vücutları o kadar ısınır, bu zor günleri atlatabilirler. Bu sene ülkemizde kış sert geçiyor. Sokak hayvanlarını önce donmaktan kurtarmamız lazım ki, bunun için içine strafor (köpük) konmuş mukavvalar fevkalade işe yarar. Onlar için yastık, battaniye düşünmüyoruz çünkü herhangi birinde cilt hastalığı olursa diğerine bulaşabiliyor. Yapı marketlerde kuruşlu paralara satılan straforlar en iyisi, hem ısı izolasyonu sağlıyor, hem de kolay kirlenmiyor.

İkinci olarak hayvanların beslenmesine de yardımcı olmalıyız. Evdeki artık yemekler, onlar için büyük ikram. Yalnız köpeklere şekerli, kakaolu ve baharatlı yiyecekler vermeyelim. Bu, onlar için iyilik değil kötülük oluyor. Mesela yoğurtla yoğrulmuş ekmek kırıkları fevkalade bir yiyecek; hem kediler, köpekler bayılır, kalanı da kuşlar kaldırır ortadan.

Malum kediler de, köpekler de tavuk artıklarına bayılırlar. Ancak pişmiş tavuk kemikleri gevriyor ve sırça gibi kırılıyor âdeta. Bunlar hayvanın bağırsaklarını delebiliyor. Diyeceksiniz ki “Ama ben veriyorum bir şey olmuyor.” Her zaman olmuyor zaten, lakin olursa götürüyor.

Bu arada unutmayın ki, onların suya da ihtiyaçları var. Susarsa kar yesin demeyelim çünkü bir çocuk gibi üst solunum yollarından rahatsızlanıyorlar. Bilhassa kediler bizim gibi grip oluyor, hapşırıyor, öksürüyor, ateşleri yükseliyor, hâlsiz kalıyorlar.

Suyun temizliği de çok önemli; yosunlu birikinti sularını içen hayvanı birçok tehlike bekliyor.

Burada aynen kendimiz gibi düşüneceğiz, acaba ben olsam bunu yer miyim? Sağ olsun ev hanımları evdeki ekmekleri yemekleri torbalıyor, bir kenara asıyorlar. Gelgelelim sımsıkı düğümlenen poşetlerdeki yiyecekler yemyeşil küf oluyor. Bilhassa yazın anında ekşiyip köpürüyor ve çok fena kokuyor. Bunu hayvana vermektense, vermemek daha evla. Açlığın çaresi var ama hasta olurlarsa kim ilgilenecek onlarla?

İki odalı köpek evi

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sokak köpekleri için “sevgi evleri” oluşturuldu. Bungalov ev şeklinde tasarlanan barınaklar, yavru köpekler için 20 metrekare ve iki odalı olarak inşa edildi. Erişkin hayvanlar için ise, 4 metrekare olarak tasarlandı. 160 dönümlük alanda kurulan bu barınaklar sayesinde, köpekler hem ev ortamına alıştırılacak hem de hayvanseverlerle kaynaşmaları sağlanacak.