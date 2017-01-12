Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında görev yapan sağlık ekipleri, çetin kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar sebebiyle kapanan köy yollarında yürüyerek evlere ulaşan ekipler, vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor, evde bakım, aşı ve gebe kontrol hizmeti veriyor. Yukarı Gülderen Mahallesi’ndeki Aile Sağlık Merkezinden Aile Hekimi Mehmet Erdem Parmaksız “11 mahalleye hizmet veriyoruz. Muayenehane olarak çoğu zaman cami ve okulları kullanıyoruz” diye konuştu. Muhtar İbrahim Ziyanak ise “Ekipler evleri tek tek dolaşıp ellerinden gelen hizmeti yapıyor. Dua alıyorlar” dedi. Halk Sağlığı Müdürlüğünde İl Soğuk Zincir Sorumlusu Lokman Hezer de her ay düzenli olarak bölgedeki aşı ihtiyacını karşılamak için zorlu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini anlattı. Hezer “Bazen haberli gelip aşı teslim ediyoruz bazen de mahallelere gidip, denetimler yapıyoruz. Aşıların hangi şartlarda, kime yapıldığını denetlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.