Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çakırlı Mahallesi Alacalar mevkisinde, Kaniye Eşit'e (60) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangında, Kaniye Eşit yaşamını yitirdi. Yangın Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Eşit'in cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yangında ölen Kaniye Eşit'in yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.