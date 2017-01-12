DSİ verilerine göre, hem kaynağını aldığı Bulgaristan'da hem de Edirne'deki yoğun kar yağışı nedeniyle Meriç Neri'nin debisi geçtiğimiz haftaya göre yüzde 50 yükseldi. Meriç'in debisi son ölçümlerde Kirişhane İstasyonundan 135 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Geçen hafta nehrin debisi 90 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü. Kar erimelerinin başlamasıyla nehrin debisini daha da artırması bekleniyor. Meriç Nehri'nin, 1000 metreküp/saniye seviyelerinin üzerine çıkması halinde taşkın için sarı alarm durumuna geçiliyor.
Kar yağışı Meriç'in debisini artırdı
12.01.2017 - 14:58 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kar yağışları Meriç Nehri'nin debisini artırdı.
Etiketler : kar,kar yağışı,meriç nehri,
437357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437357.aspx
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