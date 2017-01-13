Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinem Erciyas ANKARA

Acil sağlık hizmetleri konusunda atağa geçen Sağlık Bakanlığı, yeni alınacak tedbirlerle müdahalelerde en ufak bir gecikmeye geçit vermeyecek. İstanbul’a özel yeni tedbirler alınacak. Trafikten kaynaklanan gecikmelerin engellenmesi için istasyon sayısı artırılacak. Şu anda İstanbul’da 255 istasyon hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar 50 yeni istasyon daha hizmet vermeye başlayacak. Bununla birlikte özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde ise 53 mobil istasyon devreye sokulacak. Ayrıca hava ambulansı hizmeti de artırıldı. Helikopter sayısı 17’den 20’ye çıkarıldı.