Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nöropsikoloji araştırmacısı yazar Dr. Habip Demirel, bir kişinin yalan konuştuğunu tespit etmenin 7 kuralı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Bir soru sorduğunuz zaman kişi yalan söyleyecekse düşünmeye başlar, göz bebekleri büyür ve hızlı konuşamaz. Kirpiklerini çok fazla kırpar. Normalde 1 dakika içerisinde 15-16 kez yapılan bu hareket, yalan söyleyenlerde 25-28’e çıkar. Doğru söyleyen kişi kafasını hafif yana eğer, yalan konuşan ise kafasını hiç oynatmaz. Yalan anında kişi elini sürekli burnuna götürür. Çünkü kan basıncı artar. Burundaki kıllar şişerek hareketlenip yan tarafa değmeye başlar. O zaman da kişi burnunu kaşır. Eğer bir kişi sizinle konuşup burnunu kaşıyorsa yüzde 100 yalan konuşuyordur. İnsan gülerken göz çizgilerinin de hareket etmesi gerekir. Eğer hareket etmiyorsa yalan konuşuyor demektir. Kişinin boğazını temizlemek için hafifçe öksürmesi de yalan söylediğinin bir başka belirtisi.

KULAK MEMESİ YAPIŞIK, HİPNOTİZE EDİLMİŞ OLABİLİR

Dr. Habip Demirel, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’la ilgili ilginç tespitlerde bulundu. Demirel şunları söyledi: “Suikastçının kulak memesi yapışık. Bu tür insanlar kolay hipnotize edilir ve bağımlı kişilerdir. Önce annelerine sonra arkadaşlarına bağımlı yaşarlar. Ön iki dişinin arası açık, böyleleri riski severler. Mert’in başparmakları devamlı hareketli, sürekli eliyle oynuyor, gerginlik var ve burnunu kaşıyor. Çünkü yaptığı konuda tereddütlü.’’