Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Ağa Caddesi'nde G.A. idaresindeki 41 P 5625 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hafif yaralanan 11 kişi, kaza yerine gelen ambulanslarla Gebze Fatih Devlet ile Darıca Farabi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.