Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Serdar Uyar, iki gün önce yoğun yağışlardan dolayı yayla evinin zarar görüp görmediğini kontrol etmek için ilçeye bağlı Gündüzler Mahallesi'ne 9 kilometre uzaklıktaki Haçka Yaylası'na gitti.
Sağlık problemi olmadığı bildirilen Uyar, yaylada donarak hayatını kaybetti. Kendisini merak edip yaylaya giden yakınları tarafından bulunan Uyar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından toprağa verildi.
Yaylada donarak öldü
13.01.2017 - 13:45 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi donarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Serdar Uyar, iki gün önce yoğun yağışlardan dolayı yayla evinin zarar görüp görmediğini kontrol etmek için ilçeye bağlı Gündüzler Mahallesi'ne 9 kilometre uzaklıktaki Haçka Yaylası'na gitti.
Etiketler : Mersin,
437620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437620.aspx
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