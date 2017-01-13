Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Serdar Uyar, iki gün önce yoğun yağışlardan dolayı yayla evinin zarar görüp görmediğini kontrol etmek için ilçeye bağlı Gündüzler Mahallesi'ne 9 kilometre uzaklıktaki Haçka Yaylası'na gitti.

Sağlık problemi olmadığı bildirilen Uyar, yaylada donarak hayatını kaybetti. Kendisini merak edip yaylaya giden yakınları tarafından bulunan Uyar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından toprağa verildi.