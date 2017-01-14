Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki kurumsal bir markette meydana geldi. Markete giren ve direk kasaya giden Eren Müzekka Durgun, o sırada bir başka müşteri ile ilgilenen kasiyer Tuğçe Kartal'a ekmek bıçağını gösterdi ve kasadaki paraları vermesini istedi.

Korkudan bayıldı

Korkuya kapılan Tuğçe Kartal ise, kasadaki 350 lirayı verdi. Ardından Eren Müzekka Durgun marketten çıkarken, kasiyer ise baygınlık geçirdi.

Marketteki müşteriler ise durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, Eren Müzekka Durgun'u yakalayarak gözaltına aldı. Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen 17 yaşındaki eli bıçaklı çocuğun, gasp ettiği 350 lira ise markete geri teslim edildi. Dün öğlen saatlerinde hakim karşısına çıkarılan Eren Müzekka Durgun, tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.