Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır Kemer'de yaşayan 50 yaşındaki İskender Korhan, Yeni Mahalledeki evinin salonunda eşi Dina Borisevich tarafından ölü bulundu. Koltukta oturur şekilde bulunan İskender Korhan'ın ölüm haberini duyan birçok arkadaşı evin önüne gelirken, Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi evde delil topladı. Kemer Nöbetçi Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.2 çocuk babası İskender Korhan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından toprağa verilecek.