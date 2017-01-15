Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Van'da çok sayıda gölet ve barajların yüzeyleri dondu. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve 99 kilometrekare alana sahip olan Erçek Gölü'nün yüzeyi de kısmen dondu. Suyu tuzlu ve sodalı olan gölün geniş bir alanı tamamen dondu.