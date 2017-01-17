Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı, Başkent’teki Etimesgut 3. Hava İkmal Bakım Komutanlığına büyük bir cami inşa ediyor. Caminin yapıldığı yerde daha önce 80 m²lik bir mescit bulunuyordu. Bu mescidin ihtiyaçları karşılayamaması sebebiyle Türk Diyanet Vakfı ile karşılıklı görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda bir proje hazırlayan Vakıf, bu mescidin olduğu yerde toplam 700 metrekarelik cami yapımına başladı. Cami tasarımında, geleneksel Anadolu Türk mimarisi çizgilerini Osmanlı cami mimarisi ögeleri ile birlikte ele alan kubbesiz bir form kullanıldı. Geniş ağ açlık bir alanın içerisinde bulunan projede ahşap ve taş kullanımı ön plana çıktı. Ahşap kolon ve saçak kaplamaları çevreye uyumu sağlarken, iç mekânda Selçuklu motifleri işlendi. Cami tamamlandığında 550 cemaat kapasitesine sahip olacak.