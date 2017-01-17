İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ'nün cezaevi yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen ve sözde zabıt katiplerinin imamlığını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı “terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.