İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ'nün cezaevi yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen ve sözde zabıt katiplerinin imamlığını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı “terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum'da 3 kişi daha tutuklandı
17.01.2017 - 09:07 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 sözde imam tutuklandı.
Etiketler : Erzurum,Erzurum fetö,tutuklandı,
438558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438558.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER