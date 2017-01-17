Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ'nün cezaevi yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen ve sözde zabıt katiplerinin imamlığını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı “terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.