AA muhabirinin Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, birkaç gündür lodos nedeniyle kar kalınlığında azalma yaşanan Uludağ'da, kar yağışı etkili olmaya başladı. Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Kar kalınlığının tekrar 2 metreye ulaştığı Uludağ'da görüş mesafesi, sis ve tipi nedeniyle kısıtlansa da kayak pistlerini dolduran günübirlikçiler karın tadını çıkarıyor.
Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre
17.01.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, son yağışlarla kar kalınlığı yeniden 2 metreye çıktı.
Etiketler : uludağ,kar kalınlığı,bursa uludağ,
438673 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438673.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER