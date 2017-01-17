Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, birkaç gündür lodos nedeniyle kar kalınlığında azalma yaşanan Uludağ'da, kar yağışı etkili olmaya başladı. Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Kar kalınlığının tekrar 2 metreye ulaştığı Uludağ'da görüş mesafesi, sis ve tipi nedeniyle kısıtlansa da kayak pistlerini dolduran günübirlikçiler karın tadını çıkarıyor.