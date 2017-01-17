Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen sigaralara el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince 'Kaçakçılık Olaylarının' önlenmesine yönelik yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 94 bin 800 TL olan toplamda 15 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.