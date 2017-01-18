Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın gerçekleştirdiği “Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi Sonuç Toplantısı dün yapıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Yaşlıların giderek yalnızlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Oysa onların kültürümüzdeki yeri, hürmet makamıdır. Genç kuşakları yaşlılarla buluşturmalı, etkili ilişkiler tesis etmeliyiz” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, “Hiçbir mesafe büyüklerimize hizmetten bizi alıkoymamalıdır” ifadesini kullandı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise, şu teklifte bulundu: Dünya Sağlık Örgütü, 65 yaş ve üzerini ‘yaşlı’ kabul ediyor ancak bunu doğru bulmuyorum. 65 yaş üzerinde çok dinamik ve üretken pek çok insan var. Sınır 75’e çıkarılmalı. 0-35 yaş grubu da çocuk ve genç kabul edilmeli.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Emine Özmete, 2050 yılında nüfus artışının durarak azalmaya geçeceğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 çocuk tavsiyesi, bu durumu bozacak tek şey” şeklinde konuştu.