Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek Mahallesi (bir kısmı), Ünsal, Şafak, Avni Tolunay, Duraliler ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri

Alanya: 09.00-14.00 Cikcilli Saraybeleni Mahallesi Hacıbaba, Barbaros, Arıkanlılar ve Çarşamba Caddeleri

Demre: 08.30-17.00 Toptancı Hali Belören Göynük Mevkii

Kaş: 09.00-17.00 Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii ve Gökseki Merkez Mevkii

Kemer: 09.00-16.00 Beycik ve Ulupınar Mahalleleri

Kumluca: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Hal Mevkii

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri

Serik: 08.30-18.30 Boğazkent Mahallesi

Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii

Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Köseler, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri