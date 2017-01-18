Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek Mahallesi (bir kısmı), Ünsal, Şafak, Avni Tolunay, Duraliler ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri
Alanya: 09.00-14.00 Cikcilli Saraybeleni Mahallesi Hacıbaba, Barbaros, Arıkanlılar ve Çarşamba Caddeleri
Demre: 08.30-17.00 Toptancı Hali Belören Göynük Mevkii
Kaş: 09.00-17.00 Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii ve Gökseki Merkez Mevkii
Kemer: 09.00-16.00 Beycik ve Ulupınar Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Hal Mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri
Serik: 08.30-18.30 Boğazkent Mahallesi
Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii
Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Köseler, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri