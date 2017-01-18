Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hong Kong’dan havalandıktan sonra Kırgızistan Bişkek’teki Manas Halalimanı’ni iniş için alçaldığı sırada düşen ACT Havayolları’na ait Boeıng 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden 4 Türk’ten üçü Türkiye’ye getiriliyor. Edinilen bilgiliye göre hayatını kaybedenlerden yükleme Uzmanı Melih Aslan haricindeki diğer Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca’nın cenazelerinin yarın saat 11.05’te Atatürk Havalimanı’na gelmesi bekleniyor.

Cenazelerin Yeşilyurt Hava Harp Okulu Hava Meydan Komutanlığı’nda saat 13.00’te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.